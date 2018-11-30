МИД расценил ужесточение условий содержания Бутиной как попытку давления
В министерстве иностранных дел РФ крайне возмущены тем фактом, что условия содержания обвиняемой в шпионаже россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме вновь были ужесточены. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она подчеркнула, что дело в отношении 29-летней девушки было сфабриковано по политическим причинам, а все введенные рестрикции расцениваются Москвой как попытки оказать давление на нашу соотечественницу накануне намеченного на 19 декабря судебного заседания.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне Бутина без объяснения причин была снова переведена на режим сегрегации. Ей запрещено покидать пределы одиночной камеры днем, а прогулки и звонки разрешены только ночью - с 2:00 до 4:00.
По словам Захаровой, все это негативно сказывается на здоровье девушки. При этом квалифицированная медицинская помощь не оказывается.
Несколько дней назад наши дипломаты навестили обвиняемую в тюрьме и потребовали от руководства учреждения немедленно прекратить издевательства. Кроме того, российская сторона направила в Госдепартамент США ноту с жестким демаршем по этому поводу.
"Мы безусловно продолжим требовать освобождения гражданки России, которая является жертвой откровенного произвола. Мария Бутина - не только политическая заключенная, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что она является заложницей американских властей", - цитирует ТАСС представителя МИД.