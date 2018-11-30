МИД расценил ужесточение условий содержания Бутиной как попытку давления

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-30T13:06:07+03:00

Мария Бутина находится под стражей с июля 2018 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российская сторона уже направила в Госдеп США ноту с жестким демаршем по данному поводу

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В министерстве иностранных дел РФ крайне возмущены тем фактом, что условия содержания обвиняемой в шпионаже россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме вновь были ужесточены. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что дело в отношении 29-летней девушки было сфабриковано по политическим причинам, а все введенные рестрикции расцениваются Москвой как попытки оказать давление на нашу соотечественницу накануне намеченного на 19 декабря судебного заседания.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Бутина без объяснения причин была снова переведена на режим сегрегации. Ей запрещено покидать пределы одиночной камеры днем, а прогулки и звонки разрешены только ночью - с 2:00 до 4:00.

По словам Захаровой, все это негативно сказывается на здоровье девушки. При этом квалифицированная медицинская помощь не оказывается.

Несколько дней назад наши дипломаты навестили обвиняемую в тюрьме и потребовали от руководства учреждения немедленно прекратить издевательства. Кроме того, российская сторона направила в Госдепартамент США ноту с жестким демаршем по этому поводу.

"Мы безусловно продолжим требовать освобождения гражданки России, которая является жертвой откровенного произвола. Мария Бутина - не только политическая заключенная, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что она является заложницей американских властей", - цитирует ТАСС представителя МИД.