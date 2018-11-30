Китай впервые в истории добился выдачи беглого чиновника Евросоюзом

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-30T13:26:02+03:00

В эту пятницу власти Болгарии экстрадировали в КНР подозреваемого в коррупции Яо Цзиньци

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 30 ноября, власти Болгарии экстрадировали в Китай подозреваемого в коррупции чиновника Яо Цзиньци, который ранее занимал пост заместителя главы уезда Синьчан провинции Чжэцзян.

Примечательно, что Пекину впервые в истории удалось договориться о выдаче преступника со страной-участницей Евросоюза.

В октябре 2018 года Интерпол выдал "красный" ордер на имя Яо Цзиньци, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взяток, а спустя две недели мужчина был задержан в Болгарии.

В минувший понедельник, 26 ноября, в Софии состоялось заседание суда. По его итогам было решено экстрадировать чиновника на родину. Яо Цзиньци не был в Китае с декабря 2005 года, и все это время скрывался за границей, передает агентство "Синьхуа".

Напомним, что уже на протяжении пяти лет в КНР ведется активная кампания по борьбе с коррупцией. Так, сайт kp.ru писал о том, что этой осенью был задержан тогда еще действующий глава Интерпола Мэн Хунвэй. Его заподозрили в причастности к коррупционным схемам.