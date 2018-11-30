На аукционе продана рекордно дорогая бутылка виски

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-30T13:44:22+03:00

Ценным является не только проданный напиток, но и сама бутылка.

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В Лондоне на аукционе Christie's продали самую дорогую в мире бутылку виски. Торги прошли накануне в четверг, 29 ноября. Покупателям были представлены лучшие и наиболее редкие виды вин и крепких алкогольных напитков.

Самым дорогим лотом на аукционе стала бутылка виски The Macallan, которая была подвергнута дистилляции в 1926 году и бутилирована спустя 60 лет. Она ушла с молотка за один миллион двести тысяч фунтов (1,5 миллиона долларов).

Примечательно, что ценным является не только проданный напиток, но и сама бутылка. Тара вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном. Дело в том, что уникальная партия виски была разлита в 40 бутылок, однако художник расписал лишь одну, изобразив исторический дом семьи Макаллан, построенный в 1700 году.

Добавим, что предыдущая бутылка 60-летнего виски была продана в 2007 году. Однако тогда ее оценили лишь в 25 тысяч долларов, пишет сайт argumenti.ru.