Киностудия Disney выпустила трейлер «Звездных войн» для детей

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-30T13:57:19+03:00

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Disney выложила в интернет трейлер к серии короткометражек для детей Star Wars Galaxy of Adventures.

Первые шесть эпизодов уже доступны на сайте YouTube. Следующие серии появятся в декабре на официальном сайте Star Wars. Остальные эпизоды будут выходить в течение всего 2019 года. Все серии «мультяшек» будут основаны на сюжете оригинальной трилогии «Звездных войн».

Джеймс Во, вице-президент компании Lucasfilm (дочерняя компания Disney) уверен, что новые анимационные короткометражки по формату больше подходят детям, нежели полноценный двух или трехчасовой мультфильм.

Киностудия Disney выпустила трейлер детских "Звездных войн".

Во признался, что в течение нескольких последних лет его друзья говорили ему, что хотели бы познакомить своих детей с чудесным миром «Звездных войн». Однако отметили, что в силу возраста, детям будет трудно понять, о чем говорится в фильме. Мультфильмы позволят рассказать детям о главных героях «Star Wars» и их необычных «космических» приключениях.