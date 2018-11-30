Главный Дед Мороз рассказал, какие желания обязательно могут сбыться

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-30T14:16:11+03:00

Волшебник уверен, человек, который заказывает на Новый год новую машину, отмечает праздник в одиночестве

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Главный Дед Мороз из Великого Устюга рассказал во время пресс-конференции, что на Новый год нужно пожелать счастья родным и близким. Именно такие желания он с радостью поможет осуществить.

Волшебник уверен, что просьбы о машине, квартире или других материальных вещах могут не сбыться.

— Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАДе в пробке, — сказал Главный Дед Мороз страны.

Он указал на детей и заявил, что счастье кроется в них, поэтому куда важнее пожелать здоровья и всего хорошего родным. Он также отметил, что именно такие порывы он может помочь осуществить с удовольствием.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Главный Дед Мороз страны по традиции приехал первого декабря Якутию за символом холода в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии». Также он направится в Самару 21 декабря и посетит Санкт-Петербург 22 декабря.