2018-11-30T14:14:25+03:00
Спорт

МОК заморозил планы по проведению турнира боксеров на Олимпиаде 2020

Решение было принято исполнительным комитетом организации
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Олимпийский турнир по боксу в Токио 2020 временно заморожен.Олимпийский турнир по боксу в Токио 2020 временно заморожен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 30 ноября, было объявлено, что Международный Олимпийский комитет временно замораживает планы по проведению боксерских соревнований на Играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Это произошло на фоне специального расследования, которое проводится в отношении Международной ассоциации бокса.

О решении было объявлено на заседании исполкома МОК. Был заслужен доклад организации и МОК заявил о прогрессе в области судейства и антидопинга, но остались вопросы к сфере финансов, управления и этики.

МОК официально приостановил финансирование ассоциации, а кроме того - наложил запрет на использование олимпийских объектов, символики для рекламных материалов. Помимо этого, приостановлено составление графика соревнований на Олимпиаду 2020.

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