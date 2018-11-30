МОК заморозил планы по проведению турнира боксеров на Олимпиаде 2020

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-30T14:14:25+03:00

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В пятницу, 30 ноября, было объявлено, что Международный Олимпийский комитет временно замораживает планы по проведению боксерских соревнований на Играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Это произошло на фоне специального расследования, которое проводится в отношении Международной ассоциации бокса.

О решении было объявлено на заседании исполкома МОК. Был заслужен доклад организации и МОК заявил о прогрессе в области судейства и антидопинга, но остались вопросы к сфере финансов, управления и этики.

МОК официально приостановил финансирование ассоциации, а кроме того - наложил запрет на использование олимпийских объектов, символики для рекламных материалов. Помимо этого, приостановлено составление графика соревнований на Олимпиаду 2020.