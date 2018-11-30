Несколько частиц лунного грунта проданы за 885 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-30T14:12:36+03:00

Эти образцы были доставлены на Землю советской станцией

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На аукционе в Нью-Йорке проданы частицы лунного грунта. Лот ушел с молотка за за рекордную сумму в 885 тысяч долларов. Торги проходили в аукционном доме Sotheby’s.

По оценкам экспертов, лот продан за неплохие деньги, однако за него можно было выручить и больше — до одного миллиона долларов.

Примечательно, что частицы лунного грунта были доставлены на Землю советской станцией Луна-16. Они были помещены в металлическую коробку с надписями на русском языке.

Отмечается, что в коробку строено увеличительное стекло, благодаря которому можно тщательно рассмотреть частицы лунного грунта, расположенные внутри.

Эта коробка когда-то принадлежала супруге Сергея Королева, он получил их в знак признательности от советского правительства. Затем грунт несколько раз перепродавался на аукционах. Стоит добавить, что других образцов грунта с нашего спутника во владении частных лиц нет, пишет сайт «Свободная пресса».