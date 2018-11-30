2018-11-30T15:21:57+03:00
Звезды

Итальянские математики назвали три самых влиятельных фильма в мире

Эксперты оценивали киноленты по количеству упоминаний о них в других картинах [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Итальянские математики назвали фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года самой влиятельной кинолентой в миреИтальянские математики назвали фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года самой влиятельной кинолентой в миреФото: кадр из фильма
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Математики из Италии с помощью базы данных IMBd составили рейтинг наиболее влиятельных фильмов в истории человечества. В первую тройку лучших вошли такие кинокартины, как: «Волшебник страны Оз», «Звездные войны» и «Психо».

- Мы не используем кассовые сборы для оценки качества кино – на них влияет бесчисленное множество факторов. То же самое касается крайне субъективных обзоров критиков. Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах, - комментирует Ливио Бьольо, сотрудник Туринского университета.

Математики при составлении рейтинга по - максимуму старались убрать субъективный фактор оценивания кинолент. Для этого они создали уникальный алгоритм, позволяющий оценивать влиятельность, популярность и качество фильмов.

Волшебник страны Оз (1939).

Но главным фактором, все-таки, стало количество упоминания самого фильма, его героев или цитат в других кинолентах. Именно этот подход позволит объединить все фильмы в одну сеть, в которой математикам будет легче всего выяснить степень влияния и важность кинокартин.

При составлении самого, как говорят математики, «объективного списка влиятельных фильмов» специалисты опирались на интернет-базу фильмов IMBd. Она включает подробнейшую информацию почти по 50 тысяч кинолент, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актер разных со всего мира.

Первое место занял фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года от режиссера Виктора Флеминга. К слову, это одна из полноцветных кинолент в истории кино, пишет издание Applied Network Science.

Звёздные войны. Эпизод 1 - Скрытая угроза [Трейлер].

«Серебро» взяли «Звездные войны» Джорджа Лукаса, а замыкает тройку «Психо» Альфреда Хичкока.

В рейтинг математиков также попали такие киноленты, как «Гражданин Кейн» (седьмое место) и «Броненосец Потемкин» (двадцатое место).

В ближайшее время специалисты планируют провести подобное исследование среди фильмов Азии и других регионов, информации о которых в IMBd почти нет.

Трейлер Психоз (1960), Psycho.

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