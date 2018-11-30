2018-11-30T14:37:15+03:00
Общество

На Украину не пустили солиста Большого театра

Заслуженный артист России Андрей Меркурьев не смог попасть в Одессу
Алена Басавина
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Солист Большого театра не смог попасть на УкраинуСолист Большого театра не смог попасть на УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Солиста Государственного Академического Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину. Инцидент произошел 29 ноября. Об этом заслуженный артист России написал на своей странице в Facebook.

«Не пропустили меня на Украину. Развернули и отправили обратно. Ужас. Я попытался, еду обратно домой», - написал Меркурьев.

По его словам, артист балета не смог попасть на свой спектакль «Крик» в Одесском театре оперы и балета. «Простите меня ребята. Надеюсь скоро все же встретимся. Люблю вас», - написал Меркурьев своим одесским коллегам.

Напомним, что Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. На пропускных пунктах вводятся усиленные меры пограничного контроля.

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