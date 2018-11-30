Болельщик, атаковавший Дениса Глушакова во время матча "Спартака" с "Рапидом", арестован на 10 суток

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-30T14:39:26+03:00

Об этом Мирослав Голунов сообщил в своих соцсетях

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В пятницу, 30 ноября, прошло судебное заседание по делу болельщика, выбежавшего на поле во время матча 5 тура Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом". Мирослав Голунов подбежал к капитану москвичей Денису Глушакову и попытался ему что-то сказать. Но затем они обменялись тычками, а подоспевшие игроки "красно-белых" оттащили фаната за пределы поля, где с ним уже справились стюарды.

- Арест 10 суток, - написал Мирослав Голунов у себя в Инстаграме, рассказывая про итог судебного заседания.

Напомним, что матч "Спартак" - "Рапид" завершился победой австрийского клуба со счетом 2:1. Москвичи опустились на последнее место в своей группе Лиги Европы. И для того, чтобы выйти в 1/16 финала турнира, в последнем туре в матче против испанского "Вильярреала" команде Олега Кононова нужна только победа.