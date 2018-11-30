В Совфеде оценили высказывание Грузии о нежелании сотрудничать с РФ

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-30T14:52:12+03:00

Новый президент заявила, что пока «не пришло подходящее время» для возобновления отношений между странами

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Вновь избранный президент Грузии Салома Зурабишвили сделал первое заявление в отношении России, по словам главы государства, пока «еще не пришло подходящее время» для возобновления отношений.

Грузия занимает четкую позицию, ориентированную на Европу и Запад. И только если Соединенные Штаты Америки и Евросоюз решат наладить связь с Россией, то Тбилиси присоединится.

В Совфеде отметили, что данное заявление не удивительно, оно не стало неожиданностью, а «осторожный тон высказывания дает надежду если не на улучшение, то, по крайней мере, на неухудшение отношений Тбилиси с Москвой».

- Совершенно дипломатическое высказывание, которое было ясно из предвыборной риторики Зурабишвили. Решительных шагов на сближение с Россией быть не может. Тбилиси рвется вступить в НАТО. И было бы смешно, если бы она сказала иначе, - цитирует ФАН слова члена комитета Совфеда по международным делам Олега Морозова.

Сайт kp.ru собрал все, что известно о биографии нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.