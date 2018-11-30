Суперсовременный животноводческий комплекс открыли под Вологдой

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-30T15:09:59+03:00

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Животноводческий комплекс в поселке Харачево под Вологдой открыли в рамках II Всероссийского молочного форума «Вологда – молочная столица России», который проходит с 29 ноября по 1 декабря.

В составе комплекса - коровник на 544 головы с молочным блоком, восемь роботов – дояров. Новый комплекс будут обслуживать всего четыре оператора и специалист-зоотехник. Комплекс построен за год. Стоимость проекта - 191 млн. рублей. В работе комплекса используются новейшие технологии молочного скотоводства: беспривязное содержание коров, добровольное доение станциями-роботами, компьютеризация процессов, раздача и приготовление кормов с помощью мобильных раздатчиков-смесителей.

Благодаря открытию нового комплекса племзавод «Родина» стал одним из самых крупных хозяйств области. «Такие фермы, как мы сегодня открыли, двигают нашу продовольственную индустрию вперед. Уверен, что и в дальнейшем подобные успехи позволят нам поддерживать высочайшую марку Вологодчины как молочного региона», - отметил Олег Кувшинников.

Добавим, что по производству молока сельхозорганизациями в расчете на 1 жителя Вологодская область сегодня занимает 1 место в Северо-Западном федеральном округе и 4 место в Российской Федерации. Это позволяет ежегодно вывозить за пределы региона более 200 тысяч тонн молока и молокопродуктов. По уровню самообеспечения молоком область занимает второе место в России.