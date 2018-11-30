Обвиняемый в сексуальных преступления продюсер Вайнштейн, представит доказательства своей невиновности

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-30T15:52:49+03:00

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Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют сексуальных преступлениях против двух женщин, представит в суде доказательства своей невиновности. Передает его слова The Hollywood Reporter.

Сообщается, что слушание по делу продюсера состоится в декабре, в ходе которого Вайнштейн намерен указать на ошибку следствия. Его адвокат Бенджамин Брафман заявил, что обвиняющая сторона не приняла во внимание факты, свидетельствующие в пользу подзащитного. По словам Брафмана, существует свидетельница, утверждающая, что одна из якобы пострадавших женщин встречалась с продюсером в течение долгого времени и не выдвигала никаких обвинений вплоть до 2017 года.

Адвокат также указал на существование фотографий, на которых пострадавшая и свидетельница проводят вместе время до и после изнасилования, якобы совершенного в марте 2013 года. Брафман заявил, что свидетельница тогда ничего не знала о случившемся, поскольку пострадавшая о произошедшем ни разу не упомянула.

Заседание суда состоится 20 декабря. Американского продюсера Харви Вайнштейна могут посадить в тюрьму на 25 лет.

В ноябре текущего года Харви Вайнштейна также обвинили в домогательствах к несовершеннолетней актрисе.

В 2017 году имя американского кинопродюсера Харви Вайнштейна стало самым скандальным в Голливуде. Десятки актрис и других женщин обвинили его в актах сексуального насилия. Позже издание Slate составило полный список женщин, к которым приставал продюсер. Имен хватило на пятистраничный документ.

Против Вайнштейна высказались такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Ума Турман и другие. Однако, доказать его причастность ко всем обвинениям пока не удалось.