2018-11-30T15:16:24+03:00
Общество

Минсельхоз: мандарины не подорожают к Новому году

Ведомство сообщает о росте поставок цитрусовых фруктов
Алена Басавина
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Мандарины не должны подорожать к Новому годуМандарины не должны подорожать к Новому годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство сельского хозяйства не ожидает подорожания мандаринов к Новому году. Об этом ведомство сообщает со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Известно, что к концу года в России наблюдается рост поставок мандаринов. За счет этого их контрактные цены начнут снижаться.

Так, в декабре 2015 года импорт мандаринов увеличился по сравнению с октябрем в 4 раза. Это привело к снижению цен на 33,1%. В 2016 году увеличение поставок в 3,4 раза привело к снижению цен на 22,9%. В 2017 году рост поставок в 2,8 раз снизил цены на 10%.

В этом году поставки мандаринов увеличились по сравнению с августом в 2,2 раза. Цены стали ниже на 11,8%.

«Таким образом, Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году», - приводит слова ведомства Интерфакс.

Напомним, что в преддверии Нового года Роскачество запускает масштабную проверку мандаринов.

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