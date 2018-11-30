2018-11-30T15:23:28+03:00
Политика

ЕК утвердила выделение Украине транша в размере 500 млн евро

Средства будут предоставлены в рамках новой программы макрофинансовой помощи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина получит дополнительную финансовую помощь от ЕвросоюзаУкраина получит дополнительную финансовую помощь от ЕвросоюзаФото: REUTERS
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Европейская комиссия одобрила выделение Украине еще одного транша в размере 500 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.

На сайте ЕК подчеркнули, что данный пакет финансовой помощи будет предоставлен Киеву в рамках новой программы. Таким образом, с 2014 года Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро, что стало рекордной суммой для страны, не входящей в Европейский союз.

"Украина выполнила политические обязательства, выдвинутые ЕС для передачи первого платежа в рамках программы макрофинансовой помощи. Это важный и обнадеживающий сигнал, свидетельствующий о том, что Украина продолжает проводить реформы", - прокомментировал решение ЕК Пьер Московичи, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному регулированию.

Сайт kp.ru писал о том, что среди главных условий выделения Украине нового транша значилось начало продажи государственных активов, улучшение корпоративного управления госкомпаниями и обеспечение финансирования деятельности антикоррупционного суда.

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