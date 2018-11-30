2018-11-30T15:36:20+03:00
Политика

В МИД России назвали вероятную причину отмены встречи Путина и Трампа

В ведомстве считают, что в срыве планов виновата внутриполитическая ситуация в США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАССМария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Главной причиной отмены встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна была состояться на этих выходных в Аргентине, стала внутриполитическая ситуация в США. Такое мнение высказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений", - сказал дипломата.

По ее словам, в настоящий момент довольно сложно проанализировать происходящее в Вашингтоне, поскольку стратегия политических элит меняется чуть ли не "каждую секунду". Захарова уверена, что здесь речь идет именно о настоящей "жесткой схватке" внутри самой системы.

Между тем, Москва, как и раньше, выступает за то, чтобы вывести отношения между Россией и Соединенными Штатами "из тупика", передает ТАСС.

Напомним, что переговоры Путина и Трампа должны были состояться 1 декабря на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, однако, как писал ранее сайт kp.ru, за несколько дней до встречи американский лидер решил от нее отказаться.

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