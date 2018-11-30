В МИД России назвали вероятную причину отмены встречи Путина и Трампа
Главной причиной отмены встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна была состояться на этих выходных в Аргентине, стала внутриполитическая ситуация в США. Такое мнение высказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений", - сказал дипломата.
По ее словам, в настоящий момент довольно сложно проанализировать происходящее в Вашингтоне, поскольку стратегия политических элит меняется чуть ли не "каждую секунду". Захарова уверена, что здесь речь идет именно о настоящей "жесткой схватке" внутри самой системы.
Между тем, Москва, как и раньше, выступает за то, чтобы вывести отношения между Россией и Соединенными Штатами "из тупика", передает ТАСС.
Напомним, что переговоры Путина и Трампа должны были состояться 1 декабря на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, однако, как писал ранее сайт kp.ru, за несколько дней до встречи американский лидер решил от нее отказаться.