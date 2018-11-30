Украина назвала условия пропуска российских мужчин через границу

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-30T15:41:09+03:00

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Российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет смогут попасть на территорию Украины только в трех случая. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, пересечь границу россиянин сможет, если имеет дипломатический паспорт, имеет вид на временное или постоянное проживание или едет из-за смерти или болезни близких.

«На данный момент могу говорить о тех иностранцах, в том числе россиянах, которые имеют дипломатический паспорт, дипломатический статус в Украине и являются обслуживающим персоналом транспортных средств, а также, если граждане имеют, к примеру, вид на временное или постоянное проживание в Украине. Или же это гуманитарный характер поездки, например, из-за смерти или болезни близких, то таким будут разрешать въехать в Украину», - приводит слова Демченко «Интерфакс».

Также он заявил, что за прошедшие сутки на Украину не смогли попасть 75 граждан России. На данный момент всех иностранцев проверяют на наличие нарушений украинского законодательства, превышение лимита пребывания на Украине, посещение оккупированных территорий и причастность к дестабилизационным мерам.

Напомним, что ранее Украина запретила въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет.