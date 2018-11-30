2018-11-30T15:56:53+03:00
Политика

Путин поручил пресечь хищения газа и нефти в Дагестане

Также в ФАС поступило распоряжение об урегулировании тарифов ЖКХ в республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин распорядился пресечь хищение нефти и газа в ДагестанеПутин распорядился пресечь хищение нефти и газа в ДагестанеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин распорядился принять незамедлительные меры по пресечению случаев хищения нефти и газа в Дагестане. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса республики.

"Правительству РФ совместно с Генрокуратурой РФ принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Дагестана", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Там же подчеркивается, что доклад по данному вопросу должен быть предоставлен президенту до 1 марта 2019 года. Ответственными за выполнение задачи назначены генпрокурор Юрий Чайка и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительству также было поручено обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей с целью выявления бесхозных энергообъектов.

На Федеральную антимонопольную службу, в свою очередь, возложена задача по принятию мер, обеспечивающих урегулирование тарифов ЖКХ. Так, цены на энергию и природный газ в Дагестане должны быть приведены в соответствие с экономически обоснованными значениями.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года в республике была зафиксирована огромная утечка "голубого топлива". С помощью врезки в систему газоснабжения неизвестны украли примерно 12,6 млн кубометров газа на общую сумму 79,9 млн рублей.

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