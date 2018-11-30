Суд Гамбурга осудил сирийца за подготовку теракта

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-30T15:58:32+03:00

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Ганзейский верховный земельный суд Гамбурга приговорил 20-летнего выходца из Сирии к 6 годам и 6 месяцам за попытку совершить теракт в Германии в 2017 году, жертвами которого могли стать по меньшей мере 200 человек.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении сирийца был начат летом 2018 года. Суд планировал огласить приговор 23 ноября, но заседание перенесли на неделю позднее.

По данным следствия, осужденный намеревался при помощи автомобильной бомбы произвести теракт на территории Германии. В результате взрыва могли пострадать и погибнуть по меньшей мере 200 человек. Приговор пока не вступил в силу, сторона защиты имеет право на его обжалование.

19-летний гражданин Сирии был задержан сотрудниками полиции 31 октября 2017 года в городе Шверин. Он несколько раз пытался собрать бомбу из приобретенных через интернет химикатов и комплектующих частей взрывчатки. Известно, что сириец прибыл в Германию в 2015 году как беженец.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Германии спецслужбы предотвратили теракт на музыкальном фестивале.