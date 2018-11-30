2018-11-30T16:09:07+03:00
Общество

Росстат подсчитал, что число психических расстройств у россиян уменьшается

А вот врачи уверены, что статистика не такая положительная
Ася РОМАНЧУК
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В России снижается число людей с психическими расстройствами, уверены в Росстате. Врачи думают иначеВ России снижается число людей с психическими расстройствами, уверены в Росстате. Врачи думают иначеФото: Александр ГЛУЗ
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В Росстате подсчитали число россиян, имеющих проблемы с психическим здоровьем, уменьшается. В первую очередь это сказывается на суицидах – их с 1990 года стало меньше. Врачи же склонны думать, что статистика несколько завышена, на самом деле не все так оптимистично. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк приводит свои данные: в 1992 году на 100 тыс. населения приходилось 370 инвалидов по психическим расстройствам, то сейчас их почти в два раза больше. Данные счетного ведомства о снижении числа пациентов связаны с невыявляемостью болезни, уверен врач.

В РНИМУ имени Н.И. Пирогова уверены, что каждый четвертый-пятый человек имеет те или иные отклонения.

Ошибка статистики в том, что не учтены люди, которые не обращаются за медицинской помощью, а таких очень много. Часто люди не идут к врачу потому, что не знают о происхождение своего недуга.

В Совфеде тоже имеют свою точку зрения на проблему. Кандидат медицинских наук, член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов подчеркивает, что на психике россиян негативно отражается нестабильная социально-экономическая ситуация. Многие люди не уверены в завтрашнем дне и постоянные проблемы наслаиваются на ритм жизни, беспокойство растет, в интернете тревожные. Психика у некоторых людей просто не выдерживает, пишет газета «Известия».

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