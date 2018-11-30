Россия введет разрешения для иностранных кораблей на доступ в Севморпуть

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-30T16:40:26+03:00

Зарубежные морские суда обязаны будут уведомлять о плавании с 2019 года

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Зарубежные военные корабли с 2019 года будут пускать по Северному морскому пути только после уведомления. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, инициатива об использовании Северного морского пути уже прорабатывается на законодательном уровне. Работу планируют завершить к началу навигации 2019 года.

Напомним, что Северный морской путь — это транспортная магистраль, протяженностью почти 5,5 тыс. км. Она проходит по морям Северного Деловитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому) и частично Тихого океана(Берингову).

На маршруте находится больше 50 портов. Используется для перевозки нефти, газа и леса.