Юнкер: Евросоюз привержен торговыми договоренностям с США

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-30T17:20:23+03:00

Экспорт сжиженного природного газа из США в ЕС вырос на 52%

Изменить размер текста: A A

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС привержен торговым соглашениям с США, достигнутым в июле текущего года. С такой речью он выступил на пресс-конференции в рамках встречи «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе, трансляцию которой вел сайт ЕК.

Юнкер отметил, что в течение встречи Евросоюз подтвердит общую договоренность, достигнутую между сторонами. В качестве приверженности ЕС соглашениям, глава Еврокомиссии привел факты: с июля экспорт СПГ из США в ЕС вырос на 52%, а европейская сторона в максимальном 100-процентном эквиваленте импортировала соевые бобы.

В июле текущего года ЕС и США создали группу из ближайших советников главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для реализации торговых соглашений, достигнутых сторонами в Вашингтоне. Исполнительная группа приступила к работе в августе.

Напомним, в июле текущего года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетил Вашингтон. В ходе своего визита он и американский лидер Дональд Трамп обговорили торговое сотрудничество между Евросоюзом и США.

Они согласились работать над сокращением барьеров и расширением торговли химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами.