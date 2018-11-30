ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки самолета Меркель

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-30T17:45:31+03:00

Перелет в Аргентину пришлось прервать из-за неполадок с проводкой воздушного судна

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Причиной незапланированной посадки борта канцлера Германии Ангелы Меркель стал сбой в распределительной коробке. Об этом сообщают Военно-воздушные силы ФРГ — Люфтваффе.

«Распределительный блок в электрической системе А340 был неисправен», - указано на официальном сайте ведомства

По словам командующего по готовности к полетам полковника Генриха Гвидо, в ходе поломки появился риск нарушения системы связи, которая имеет решающее значение для пилотов. В результате перелет было решено отложить.

Напомним, что 29 ноября Airbus А340 должен был доставить канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит G20. Однако самолет экстренно посадили в Кельне.

Правительство ФРГ допускает, что в инциденте с поломкой может быть криминальный след. Такую версию сейчас рассматривают правоохранительные органы.