ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки самолета Меркель
Причиной незапланированной посадки борта канцлера Германии Ангелы Меркель стал сбой в распределительной коробке. Об этом сообщают Военно-воздушные силы ФРГ — Люфтваффе.
«Распределительный блок в электрической системе А340 был неисправен», - указано на официальном сайте ведомства
По словам командующего по готовности к полетам полковника Генриха Гвидо, в ходе поломки появился риск нарушения системы связи, которая имеет решающее значение для пилотов. В результате перелет было решено отложить.
Напомним, что 29 ноября Airbus А340 должен был доставить канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит G20. Однако самолет экстренно посадили в Кельне.
Правительство ФРГ допускает, что в инциденте с поломкой может быть криминальный след. Такую версию сейчас рассматривают правоохранительные органы.