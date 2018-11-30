Невиновный китаец 23 года просидел в тюрьме

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-30T19:12:37+03:00

Суд снял с мужчины обвинения в изнасиловании и убийстве

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В Китае мужчина 23 года провел в тюрьме за преступление, которое не совершал. Об этом сообщает издание Asia One.

После длительного заключения 50-летний Цзинь Чжэхун смог доказать, что непричастен к изнасилованию и убийству 20-летней девушки.

Известно, что приговор мужчине вынесли еще в 1996 году. Суд Китая назначил ему отложенную смертную казнь. Много лет подсудимый пытался обжаловать решение, заявляя, что дал признательные показания под пытками.

В 2014 году расследованием этого дела занялась газета The Paper. Вслед за ней китайские власти также заявили о пересмотре обвинения.

В результате удалось выяснить, что никаких прямых доказательств вины Чжэхун в материалах дела не было. При этом там имелись явные несостыковки. Например, на теле жертвы некурящего Цзиня были найдены следы ожогов от сигарет.

30 ноября суд снял с мужчины все обвинения. Он выпущен на свободу.