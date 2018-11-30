2018-11-30T20:12:22+03:00
Политика

США нанесли удар по боевикам «Аль-Каиды»* в Ливии

Американские ВВС сообщают об уничтожении 11 террористов
Алена Басавина
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ВВС США нанесли удар по боевикам в ЛивииВВС США нанесли удар по боевикам в ЛивииФото: REUTERS
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В Ливии Военно-воздушные силы США нанесли удар по запрещенной в России террористической группировке «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Об этом сообщает пресс-служба Африканского командования американских вооруженных сил.

«При координации с ливийским Правительством национального согласия силы АФРИКОМ США нанесли 29 ноября 2018 года точечный авиаудар в районе Эль-Увейнат в Ливии», - указано в сообщении.

По данным военного ведомства, в результате атаки удалось уничтожить 11 террористов и три автомобиля. Гражданские лица не пострадали.

*запрещена в России

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