В Канаде нашли конкурента гигантского быка из Австралии

СЕГОДНЯ 21:02 2018-11-30T21:04:51+03:00

Животное по кличке Дозер выше популярного в сети сородича на 2,5 сантиметра

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В Канаде найден огромный бык по кличке Дозер, который по высоте превосходит прославившегося австралийского вола Никерса на 2,5 сантиметра.

Исполинский бык проживает вблизи канадского города Виннипег на ферме «Кисмет-Крик». Его рост составляет 196 сантиметров.

Хозяин Карл Шенрок называет Дозера «нежным гигантом», поскольку в нем нет ничего страшного, кроме размеров.

Известно, что животное родилось на мясной ферме. Его планировали забить, но в дело вмешалась канадка Ребекка Ханасчук. Ей так приглянулся бык, что она решила его купить.

На момент приобретения Дозер никак не отличался по размерам от сородичей, однако потом он вырос до невероятных размеров. Хозяйка дала ему кличку, которая происходит от слова «бульдозер».

Хозяин утверждает, что Дозер очень нежный Фото: Facebook Kismet Creek Farm

Взрослого быка позже передали в приют Шенрока, потому что у него начались проблемы со здоровьем. Огромные размеры стали мешать нормальной работе сухожилий на задних ногах. Фермеру и его жене теперь приходится наносить на ноги Дозера обезболивающий крем.

Напомним, что ранее в кадр одного из репортажей австралийских СМИ попал аномально крупный бык по кличке Никерс. Кадры с животным моментально разлетелись по сети. Пользователи удивились размерами вола, рост которого составляет 194 сантиметра.