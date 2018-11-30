2018-11-30T21:36:04+03:00
Политика

Песков: Путин и Трамп не общались, только поздоровались

Лидеры двух стран обменялись приветствиями на саммите «Большой двадцатки»
Алена Басавина
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Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа на G20Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа на G20Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поздоровались на саммите G20. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лидеры просто поздоровались», - ответил Песков на вопрос об общении между президентами.

Отметим, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков также ответил, что Путин и Трамп приветствовали друг друга. Однако он не уточнил, когда это произошло и было ли рукопожатие.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны были провести переговоры 1 декабря во время саммита G20. Встреча была согласовала между Белым домом и Кремлем, однако накануне Трамп её отменил из-за инцидента в Керченском проливе.

Во время проведения саммита он указал, что надеется на встречу с российским лидером, как только ситуация разрешится.

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