Песков: Путин и Трамп не общались, только поздоровались

СЕГОДНЯ 21:34 2018-11-30T21:36:04+03:00

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поздоровались на саммите G20. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лидеры просто поздоровались», - ответил Песков на вопрос об общении между президентами.

Отметим, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков также ответил, что Путин и Трамп приветствовали друг друга. Однако он не уточнил, когда это произошло и было ли рукопожатие.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны были провести переговоры 1 декабря во время саммита G20. Встреча была согласовала между Белым домом и Кремлем, однако накануне Трамп её отменил из-за инцидента в Керченском проливе.

Во время проведения саммита он указал, что надеется на встречу с российским лидером, как только ситуация разрешится.