Минобороны РФ: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

СЕГОДНЯ 21:54 2018-11-30T21:54:57+03:00

Замглавы ведомства заявил, что только одна Польша готова разместить у себя базу и три командования

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НАТО стягивает свои войска к границам России под видом учений. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», - пояснил заместитель.

Александр Фомин пояснил, что наращивание сил идет в тех странах альянса, которые многим обязаны России. В качестве примера он привел Польшу, за которую было положено 600 тысяч жизней. Теперь она готова разместить на своей территории базу и три командования.

Напомним, что в мае этого года правительство Польши заявило о готовности потратить $2 млрд на размещение постоянной военной базы США. Такое предложение было сделано Вашингтону.

Ранее Пентагон рассказал о планах по увеличению численности своего военного контингента в Польше.