2018-11-30T22:33:38+03:00
Политика

В Австрии арестовали отставного военного по делу о шпионаже в пользу России

Суд города Линц принял решение поместить полковника под стражу
Алена Басавина
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Суд Австрии арестовал полковника-шпионаСуд Австрии арестовал полковника-шпионаФото: Иван МАРКОВ
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Высший земельный суд города Линц в Австрии удовлетворил ходатайство прокуратуры Зальцбурга об аресте полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Дело ведется в закрытом режиме по причине значимости предмета расследования», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее земельный суд Зальцбурга отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте полковника. Суд посчитал, что угроза бегства отсутствует. Полковника обязали сдать заграничный паспорт и регулярно отмечаться в полицейском участке.

Напомним, что 9 ноября австрийские власти заявили, что подозревают 70-летнего отставного военного в шпионаже. Якобы он на протяжении 20 лет передавал российской разведке данные о австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновников и миграционном кризисе.

Военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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