Генконсульство РФ подтвердило гибель российской туристки на Гоа

30 Нояб. 23:47 2018-11-30T23:47:55+03:00

Известно, что незадолго до смерти женщина отдыхала вместе с друзьями в местном ночном клубе

Изменить размер текста: A A

Генеральное консульство РФ в Мумбаи подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о гибели российской туристки в индийском штате Гоа. По данным дипломатов, 33-летняя гражданка нашей страны скончалась в минувшую среду, 28 ноября, в больнице города Малуса.

Как выяснилось, незадолго до этого женщина отдыхала вместе с друзьями в одном из местных ночных клубов. Между тем точная причина смерти пока неизвестна. Как подчеркнули в российском диппредставительстве, ситуация прояснится после судмедэкспертизы.

«Генеральное консульство в Мумбаи в курсе трагического инцидента, произошедшего с российской гражданкой. <…> Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - сказал представитель дипмиссии РИА Новости.

Кстати, напомним, в начале ноября на Кипре также умерла туристка из России. Как сообщал сайт kp.ru, 67-летнюю женщину без сознания нашли в воде и доставили в госпиталь Пафоса, где врачи констатировали ее смерть.