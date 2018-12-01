2018-12-01T00:14:23+03:00
Москва

В первую зимнюю ночь в Москву придут морозы до -17 градусов

Однако затем, как обещают синоптики, в столице немного «потеплеет»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В первую зимнюю ночь в Москву придут морозы до -17 градусовВ первую зимнюю ночь в Москву придут морозы до -17 градусовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков, первая зимняя ночь в Москве станет самой холодной за последнее время, а именно с начала осени. Как ожидается, в ночь на субботу, 1 декабря, столбики термометра в столице опустятся до -17 градусов. При этом в Подмосковье будет еще холоднее: по области воздух остынет до -18, а местами до -22 градусов.

Между тем в субботу днем морозы ослабнут: температура в мегаполисе составит -6…-8 градусов мороза. Столько же будет в ночь на воскресенье. А днем 2 декабря «потеплеет» до -3 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Однако закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24