В первую зимнюю ночь в Москву придут морозы до -17 градусов

СЕГОДНЯ 00:14 2018-12-01T00:14:23+03:00

Однако затем, как обещают синоптики, в столице немного «потеплеет»

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По прогнозам синоптиков, первая зимняя ночь в Москве станет самой холодной за последнее время, а именно с начала осени. Как ожидается, в ночь на субботу, 1 декабря, столбики термометра в столице опустятся до -17 градусов. При этом в Подмосковье будет еще холоднее: по области воздух остынет до -18, а местами до -22 градусов.

Между тем в субботу днем морозы ослабнут: температура в мегаполисе составит -6…-8 градусов мороза. Столько же будет в ночь на воскресенье. А днем 2 декабря «потеплеет» до -3 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Однако закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм.