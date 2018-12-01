Адвокат Кокорина заявила, что обстоятельства по делу изменились в пользу футболистов

СЕГОДНЯ 00:37 2018-12-01T00:37:21+03:00

При этом юрист подчеркнула, что рассчитывает убедить суд ознакомиться с полным содержанием видеозаписей конфликтов

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Адвокат футболиста Александра Кокорина, ставшего фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, считает, что ее подзащитного необходимо освободить из-под стражи. Как утверждает Татьяна Стукалова, обстоятельства по делу изменились в пользу обвиняемых.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий свидетельствуют о том, что ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования», - написала юрист в своем Instagram.

При этом Стукалова выразила надежду на то, что суд, который в ближайшую среду, 5 декабря, будет решать вопрос о продлении срока ареста Кокорину и его коллеге Павлу Мамаеву, согласится ознакомиться с полным содержанием видеозаписей конфликтов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания».

В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца - до 8 декабря. А 18 октября обоим спортсменам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

Стоит отметить, что в настоящее время подозреваемые содержатся в московском СИЗО «Бутырка».