Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс

СЕГОДНЯ 01:01 2018-12-01T01:02:55+03:00

А вот сотрудников украинских СМИ этот запрет не касается

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Замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова объявила о решении властей незалежной запретить иностранным журналистам въезд в Крым и Донбасс. По ее словам, сотрудники зарубежных СМИ не смогут въезжать на территории, которые Киев считает «временно оккупированными», до тех пор, пока на Украине действует военное положение. При этом Джапарова уточнила, что речь идет о 30 днях.

«С одной стороны, мы понимаем, что журналисты - это отдельная категория, в деятельности которой мы заинтересованы. Но речь идет пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины», - приводит слова замминистра украинский канал «Громадське».

Кроме того, Эмине Джапарова подчеркнула, что запрет не касается украинских работников средств массовой информации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 30 ноября, стало известно, что Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Как отмечалось, в настоящее время на пропускных пунктах вводятся усиленные меры пограничного контроля.