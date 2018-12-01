Трамп обсудил с Мун Чжэ Ином планы проведения второго саммита США - КНДР

СЕГОДНЯ 01:25 2018-12-01T01:25:14+03:00

Лидеры США и Южной Кореи «подтвердили свои обязательства тесно координировать последующие шаги» по ситуации вокруг Корейского полуострова

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 ноября, президент США Дональд Трамп встретился со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Переговоры прошли на полях саммита G20 в Аргентине. В частности, в ходе них глава Соединенных Штатов обсудил с лидером Республики Корея планы проведения второго саммита США - КНДР.

Причем, как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп и Мун Чжэ Ин согласились с важностью строгого соблюдения санкций в отношении Северной Кореи. По мнению обоих лидеров, ограничения необходимы для того, что Пхеньян «понял, что денуклеаризация является единственным путем к экономическому процветанию и прочному миру».

Кроме того, собеседники «подтвердили свои обязательства тесно координировать последующие шаги» по ситуации вокруг Корейского полуострова, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня этого года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР. По итогам этих переговоров лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, глава Северной Кореи подтвердил свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.