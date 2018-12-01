Постпред РФ обвинил США в попытке превратить ОЗХО в «послушный инструмент»

СЕГОДНЯ 02:19 2018-12-01T02:19:48+03:00

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Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, чем закончилась Обзорная конференция организации, проходившая в Гааге 21-30 ноября. По его словам, участникам встречи так и не удалось согласовать текст итогового документа.

При этом дипломат обвинил США в давлении на ОЗХО и в попытке превратить организацию в «послушный инструмент». «США продолжают вносить раскол в организацию. Им не нужна ни двусторонняя дипломатия, ни мнение других игроков. Для них необходимо, чтобы ОЗХО была послушным инструментом для решения нужных им задач», - сказал Шульгин ТАСС.

Также постпред РФ подчеркнул, что на прошедшей конференции группа из 27 государств-участников по инициативе России приняла совместное заявление, содержащее призыв к восстановлению духа сотрудничества и консенсуса в ОЗХО.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас, выступая на открытии Обзорной конференции организации, заявил, что в мире было уничтожено 96,5% объявленных запасов химического оружия.