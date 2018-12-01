Пассажиры сняли, как Меркель летит в Буэнос-Айрес обычным рейсом

СЕГОДНЯ 03:14 2018-12-01T03:14:10+03:00

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Буэнос-Айрес на саммит G20 с опозданием примерно в 12 часов. Так, из-за поломки правительственного лайнера политик прилетела в аргентинскую столицу регулярным рейсом испанской авиакомпании Iberia. Самолет приземлился в пункте назначения в пятницу, 30 ноября, в 17:52 по местному времени (23:52 мск).

Причем пассажиры, летевшие вместе с Меркель из Мадрида в Буэнос-Айрес, конечно же, посмешили запечатлеть главу немецкого правительства в салоне обычного пассажирского самолета. Так, в сети уже появились фотографии, сделанные во время перелета.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг канцлер Германии из-за технического дефекта в правительственном лайнере была вынуждена прервать полет в Аргентину. Тогда Airbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить ее в Буэнос-Айрес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельна. После этого политик переночевала в отеле в Бонне, и другой правительственный самолет доставил ее в Испанию, откуда она и уже вылетела обычным рейсом в Аргентину.