После землетрясения на Аляске произошло около 40 афтершоков

СЕГОДНЯ 04:13 2018-12-01T04:13:48+03:00

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Центр по наблюдению за землетрясениями Аляски сообщил о том, что за первые три часа после мощного землетрясения, произошедшего в штате в минувшую пятницу, 30 ноября, было зафиксировано примерно 40 афтершоков. Причем магнитуда четырех из них превышала 4,0, а еще трех составляла более 5,0.

При этом специалисты поделились своими прогнозами на ближайшую неделю. По их мнению, вероятность землетрясения магнитудой 6,0 и более составляет 27%, а вот новый подземный толчок магнитудой 7,0 маловероятен, однако не исключен, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске 30 ноября в 08:29 по местному времени (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от города Анкоридж. В результате серьезный ущерб был причинен многим домам и зданиям, а на дорогах образовались разломы и гигантские трещины. Кроме того, более 20 тысяч человек остались без света.