Песков рассказал о письме экс-адвоката Трампа в Кремль

СЕГОДНЯ 05:02 2018-12-01T05:02:25+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии в строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

Как заметил Песков, ничего удивительного в этом нет, ведь адрес его электронной почты указан в открытых источниках и на него каждую неделю поступают десятки различных обращений. «Действительно, это так, и я объясню почему: мой адрес электронной почты указан публично. Мы каждую неделю получаем десятки обращений от желающих что-то построить, наладить отношения, просто от граждан, что самое важное», - сказал представитель Кремля.

В итоге, по словам пресс-секретаря, сотрудники администрации президента РФ связались с Коэном, объяснили ему, что Кремль не занимается строительством, и перенаправили на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), после чего тот пропал. «Мы отправили их на ПМЭФ», - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о своей идее возвести башню Trump Tower и в Москве сам Дональд Трамп говорил еще в 2013 году. Однако проекта не состоялось, а бизнесмен стал президент Соединенных Штатов. Между тем история вдруг всплыла в прессе.