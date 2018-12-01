2018-12-01T05:31:48+03:00
Экономика

Новак: Россия до конца года планирует заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС

Глава Минэнерго РФ принял участие во встрече президента нашей страны Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Дарья ИВАШКИНА
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия планирует до конца текущего года заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС. Речь идет о топливе для двух новых энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции и планируемого демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

«До конца года рассчитываем также заключить топливные контракты по этим проектам», - сказал Новак на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в пятницу, 30 ноября, на полях саммита G20 в Аргентине.

Говоря же о газовом сотрудничестве, министр выделил проект «Ямал СПГ». «С начала запуска первой линии проекта в декабре 2017 года и запуска второй в августе этого года с проекта отгружено более 4,5 миллиона тонн сжиженного газа», - приводит слова главы Минэнерго РФ сайт ведомства. При этом Новак подчеркнул, что в ближайшее время ожидается пуск третьей очереди.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в аргентинской столице Буэнос-Айресе проходит двухдневный саммит G20. О том, как прошел первый день, читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

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