Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашкаджи

СЕГОДНЯ 05:52 2018-12-01T05:52:58+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром на полях саммита G20 в Аргентине. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, в ходе этих переговоров дипломаты обсудили ситуацию в Йемене и расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов, включая предстоящие переговоры, связанные с конфликтом в Йемене, а также важность достижения прогресса в деле расследования смерти Джамаля Хашкаджи», - говорится в заявлении Госдепа, опубликованном в Twitter официального представителя американского дипведомства Хезер Науэрт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года жил в США и работал обозревателем американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя какое-то время Эр-Рияд признал, что журналист был убит.