2018-12-01T06:17:52+03:00
Происшествия

Трамп объявил федеральный режим ЧП на Аляске из-за землетрясения

Президент США распорядился оказать помощь властям штата
Дарья ИВАШКИНА
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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске 30 ноябряЗемлетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске 30 ноябряФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на Аляске, где в минувшую пятницу, 30 ноября, произошло мощное землетрясение. Как выяснилось, он распорядился оказать федеральную помощь властям штата, в частности, выделять деньги для восстановления пострадавших районов из федерального бюджета.

«Президент Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования», - говорится в сообщении Белого дома.

Также там уточняется, что американский лидер поручил министерству внутренней безопасности и федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) скоординировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске 30 ноября. Эпицентр подземных толчков находился неподалеку от города Анкоридж. В результате серьезный ущерб был причинен многим домам и зданиям, а на дорогах образовались разломы и гигантские трещины. Кроме того, из-за удара стихии была приостановлена работа Трансаляскинского нефтепровода.

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