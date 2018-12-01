Погода в Москве на 1 декабря 2018 года: в столицу приходит оттепель

1 Дек. 07:12 2018-12-01T07:12:15+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 1 декабря 2018 года

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Прогноз погоды в Москве на 1 декабря 2018 года говорит о том, что в эти выходные в город придет оттепель. Уже в субботу станет немного теплее, чем в предыдущие дни - столбики термометров будут держатся на уровне -8..-6 градусов не только в светлое время суток, но и ночью. Дальше температура еще больше поднимется вверх, а улицы столицы покроет снег.

При этом в эту субботу в городе ожидается небольшая облачность, а вот осадков не предвидится. Кроме того, местами возможна гололедица, передает официальный сайт Гидрометцентра России.

Синоптики также сообщают, что атмосферное давление в первый день зимнего месяца составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувшая ночь стала самой холодной за последнее время. Столбики термометров в Москве местами опустились до -17 градусов, а в Подмосковье - до - 22.