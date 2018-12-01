2018-12-01T07:20:59+03:00
Политика

Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

Судя по записи, у новинки будут крылья и убирающееся шасси [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолетаПоявилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолетаФото: кадр с видео
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Модель российского сверхскоростного вертолета попала на видео и была показана в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать», посвященном юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.

"Роскосмос" показал концепт российского сверхскоростного вертолета.Опубликовано видео к 100-летию Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского

Так, в ролике, опубликованном российской космической корпорацией «Роскосмос», можно увидеть 3D-модель разрабатываемой винтокрылой машины, скорость которой, по задумке, должна достигать 400 километров в час. Судя по размещенным в сети кадрам, вертолет будет обладать соосной системой расположения несущих винтов, которая является традиционной для машин, создаваемых конструкторским бюро имени Камова. При этом у новинки будут крылья и убирающееся шасси.

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