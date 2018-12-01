Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолета
Модель российского сверхскоростного вертолета попала на видео и была показана в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать», посвященном юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.
"Роскосмос" показал концепт российского сверхскоростного вертолета.Опубликовано видео к 100-летию Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского
Так, в ролике, опубликованном российской космической корпорацией «Роскосмос», можно увидеть 3D-модель разрабатываемой винтокрылой машины, скорость которой, по задумке, должна достигать 400 километров в час. Судя по размещенным в сети кадрам, вертолет будет обладать соосной системой расположения несущих винтов, которая является традиционной для машин, создаваемых конструкторским бюро имени Камова. При этом у новинки будут крылья и убирающееся шасси.
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