2018-12-01T07:50:59+03:00
В мире

Очередной северокорейский военнослужащий бежал в Южную Корею

Это первый случай дезертирства с момента уничтожения пограничных постов и разминирования территорий в демилитаризованной зоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Северокорейский солдат перебежал в Южную КореюСеверокорейский солдат перебежал в Южную КореюФото: REUTERS
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Очередной военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного комитета начальников штабов.

По данным южнокорейской стороны, факт обнаружения перебежчика был зафиксирован в эту субботу, 1 декабря, примерно в 7: 56. При этом в КНДР никакой подозрительной активности не заметили.

"Компетентные органы ведут расследование обстоятельств того, как солдат перешёл на южную сторону", — указывается в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что солдат-перебежчик находится в безопасности под присмотром южнокорейцев, передает «Рёнхап».

Стоит подчеркнуть, что это первый случай дезертирства с того момента, как обе страны Корейского полуострова полностью уничтожили 10 пограничных постов и разминировали территорию демилитаризованной зоны. До этого никаких проблем по обеспечению безопасности на линии фронта не возникало.

Сайт kp.ru писал о том, что до нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном северокорейские солдаты довольно часто осуществляли побеги в соседнюю страну. Так, в конце прошлого года военнослужащий КНДР перебрался на территорию Южной Кореи, буквально рискуя жизнью. Вдогонку дезертиру его же соотечественники выпустили несколько пуль.

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