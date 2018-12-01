В ООН осудили обстрел гуманитарной группы в сирийском Дейр-эз-Зоре

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-01T08:45:42+03:00

Во время атаки на миротворцев ранение получил водитель местной неправительственной организации Фото: REUTERS

В четверг, 29 ноября, в результате атаки на поселение был ранен водитель миротворцев

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Миротворческая миссия ООН в Сирии в минувший четверг, 29 ноября, попала под обстрел в одном из районов сирийского Дейр-эз-Зора. В результате атаки на поселение был ранен водитель местной некоммерческой организации.

В ООН подчеркнули, что гуманитарная группа находилась в городе с целью проведения оценки ситуации перед распределением помощи беженцам. На фоне этого в организации уже выступили с решительным осуждением атаки и призвали все стороны конфликта соблюдать свои международные обязательства.

"Нападения на работников сферы гуманитарной помощи - это определенно нарушение Международного гуманитарного права, они серьезно влияют на способность гуманитарного сообщества оказывать жизненно необходимую помощь и услуги людям, отчаянно в них нуждающимся", - приводятся слова представителя ООН на портале ReliefWeb.int.

Сайт kp.ru писал о том, что сирийские террористические группировки организовывают нападения на гуманитарные конвои, чтобы после обвинить во всем правительственные силы.