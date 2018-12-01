В Турции пилот до слез растрогал своего учителя, оказавшегося на борту самолета
Трогательная история произошла на борту одного из пассажирских самолетов "Турецких авиалиний". Пилот лайнера узнал, что одним из пассажиров будет его школьный учитель, и решил поздравить своего наставника с Днем образования.
Трогательное видео было опубликовано на странице авиакомпании в Twitter в минувшую субботу, 24 ноября. Именно в этот день в Турции отмечают День учителя.
На кадрах ролика видно, что сначала на мониторе в салоне самолета транслируются различные поздравления с праздником от пилотов из стюардесс. В какой-то момент на экране появляется сам капитан судна Митхат Охан Онан (Mithat Okhan Onan). В нем преподаватель Селахотин Онан, сидящий в первых рядах, и узнает своего ученика.
"Он научил меня летать", - говорит пилот об учителе по громкой связи.
Пилот благодарит своего школьного учителя, который находится на борту самолета.
Уже в этот момент пожилой мужчина оказывается настолько растроган происходящим, что утирает платком слезы и не замечает, как со спины к нему подходят члены экипажа самолета с букетом цветов. Пилоты и стюардессы говорят наставнику слова благодарности и целуют ему руки.
В комментариях к записи авиакомпания призывает людей не забывать своих учителей и не оставлять их в одиночестве во время празднования Дня учителя.
Стоит отметить, что пилоты порой идут на действительно красивые поступки, чтобы доставить радость своим пассажиром.
Так, сайт kp.ru писал о случае, который произошел на борту внутреннего американского рейса в начале этого года. Жительница Флориды, узнав о своей беременности, решила подговорить экипаж самолета, и прямо перед взлетом пилот лайнера по громкой связи объявил радостную новость ошеломленному мужу женщины.