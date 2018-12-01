В Турции пилот до слез растрогал своего учителя, оказавшегося на борту самолета

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-01T10:41:00+03:00

Поздравлять пожилого учителя вышли почти все члены экипажа лайнера Фото: скриншот с видео

Летчик решил поздравить своего преподавателя по громкой связи, а после мужчине вручили букет цветов [видео]

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Трогательная история произошла на борту одного из пассажирских самолетов "Турецких авиалиний". Пилот лайнера узнал, что одним из пассажиров будет его школьный учитель, и решил поздравить своего наставника с Днем образования.

Трогательное видео было опубликовано на странице авиакомпании в Twitter в минувшую субботу, 24 ноября. Именно в этот день в Турции отмечают День учителя.

На кадрах ролика видно, что сначала на мониторе в салоне самолета транслируются различные поздравления с праздником от пилотов из стюардесс. В какой-то момент на экране появляется сам капитан судна Митхат Охан Онан (Mithat Okhan Onan). В нем преподаватель Селахотин Онан, сидящий в первых рядах, и узнает своего ученика.

"Он научил меня летать", - говорит пилот об учителе по громкой связи.

Пилот благодарит своего школьного учителя, который находится на борту самолета.

Уже в этот момент пожилой мужчина оказывается настолько растроган происходящим, что утирает платком слезы и не замечает, как со спины к нему подходят члены экипажа самолета с букетом цветов. Пилоты и стюардессы говорят наставнику слова благодарности и целуют ему руки.

В комментариях к записи авиакомпания призывает людей не забывать своих учителей и не оставлять их в одиночестве во время празднования Дня учителя.

Стоит отметить, что пилоты порой идут на действительно красивые поступки, чтобы доставить радость своим пассажиром.

Так, сайт kp.ru писал о случае, который произошел на борту внутреннего американского рейса в начале этого года. Жительница Флориды, узнав о своей беременности, решила подговорить экипаж самолета, и прямо перед взлетом пилот лайнера по громкой связи объявил радостную новость ошеломленному мужу женщины.