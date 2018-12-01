Песков заявил, что Путин готов продолжить диалог с Трампом

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-01T11:09:29+03:00

Однако встреча может быть организована лишь при желании обеих сторон

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин готов к новым контактам с американским лидером Дональдом Трампом, однако для этого должны быть созданы определенные условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на полях форума G20 в Аргентине.

"Несмотря ни на что, президент Путин готов продолжить диалог", — цитирует представителя Кремля корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Песков напомнил, что решение об отмене двусторонней встречи на полях саммита "Большой двадцатки" принял именно Трамп, а потому Москва пока не собирается инициировать новые переговоры. По мнению пресс-секретаря, такое мероприятие можно организовать лишь при наличии соответствующего желания у обеих сторон.

Напомним, что очередная встреча Путина и Трампа была заранее согласовала между Белым домом и Кремлем и должна была состояться 1 декабря в Буэнос-Айресе, однако за несколько дней Вашингтон решил отметить ее. Причиной стал инцидент в Керченском проливе.

Сайт kp.ru писал о том, что на полях G20 лидеры двух стран лишь поздоровались. Никакого другого общения не было.