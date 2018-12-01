2018-12-01T12:02:40+03:00
Политика

Песков: отмена встречи Путина и Трампа грозит ростом напряженности

Москва заявила о готовности ждать, пока президент США передумает относительно переговоров с российским главой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном грозит ростом напряженности в мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену встречи российского главы Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас на международной повестке дня стоит множество острых вопросов, обсуждение которых отвечает интересам не только наших двух стран, но и государств Европы, Юго-Восточной Азии.

"Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит", - сказал Песков.

При этом он добавил, что Россия больше не собирается сама инициировать переговоры президентов, ведь эту заранее согласованную встречу отменил именно Трамп.

"Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Песков заявил о готовности Путина к новым контактам со своим американским коллегой.

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