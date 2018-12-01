2018-12-01T12:44:24+03:00
Политика

Европарламент предложил разорвать соглашение о партнерстве с Россией

Международное объединение может перейти к точечному сотрудничеству с нашей страной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европарламент задумала о разрыве соглашения о сотрудничестве с РоссиейЕвропарламент задумала о разрыве соглашения о сотрудничестве с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский парламент предложил рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией. В таком случае стороны будут контактировать лишь по тем темам, которые представляют "взаимный интерес".

Об этом говорится в проекте доклада ЕС по отношениям с РФ. Голосование по данному документу состоится только в марте 2019 года.

"Европарламент считает, что действие СПС должно быть прекращено. Отношения России и ЕС должны быть переформатированы <...>, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок", - передает ТАСС со ссылкой на документ.

В проекте отмечается, что Москва останется одним из ключевых партнеров ЕС. Однако здесь же говорится о том, что "Северный поток - 2" ставит европейские страны в зависимость от российского газа и угрожает единому энергорынку. Также в документе перечислены все сделанные ранее обвинения в адрес нашей страны.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве уже комментировали возможность такого развития события. Тогда член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в случае отказа от сотрудничества с Россией Европу ожидает крах.

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