СК возбудил дело по факту схода с рельсов поезда в Омской области

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-01T13:01:06+03:00

После крушения военных вагонов с техникой в Омской области завели уголовное дело Фото: ВКонтакте

Известно, что в грузовых вагонах и на платформах состава находились военная техника и мазут

Изменить размер текста: A A

По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Расследование инцидента начато в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - передает "Комсомольская правда - Омск" со ссылкой на следственное управление Урала.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что крушение грузового поезда произошло поздно вечером в минувшую пятницу, 30 ноября, на Транссибирской магистрали. Товарный состав с 35 вагонами и платформами перевозил военную технику к месту ремонта. В результате аварии по меньшей мере 5 вагонов с мазутом опрокинулись, однако экологической катастрофы удалось избежать.