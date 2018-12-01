2018-12-01T13:01:06+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту схода с рельсов поезда в Омской области

Известно, что в грузовых вагонах и на платформах состава находились военная техника и мазут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После крушения военных вагонов с техникой в Омской области завели уголовное делоПосле крушения военных вагонов с техникой в Омской области завели уголовное делоФото: ВКонтакте
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По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Расследование инцидента начато в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - передает "Комсомольская правда - Омск" со ссылкой на следственное управление Урала.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что крушение грузового поезда произошло поздно вечером в минувшую пятницу, 30 ноября, на Транссибирской магистрали. Товарный состав с 35 вагонами и платформами перевозил военную технику к месту ремонта. В результате аварии по меньшей мере 5 вагонов с мазутом опрокинулись, однако экологической катастрофы удалось избежать.

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